Championnat de Belgique des rallyes – Le Namurois Adrian Fernemont (Skoda Fabia R5) gagne le Rallye de Spa devant Kris Princen

A la surprise générale, le Namurois Adrian Fernemont (Skoda Fabia R5) a remporté le Rallye de Spa, 2e des 9 manches du championnat de Belgique des rallyes, samedi dans les Ardennes. Après avoir remporté le Rallye d’Haspengouw le mois dernier, Kris Princen (Skodia Fabia R5) doit se contenter de la deuxième place après avoir dominé les deux tiers de l’épreuve, mais conforte sa place de leader au championnat. Kris Princen menait en effet depuis les premières spéciales de vendredi devant le jeune Ghislain de Mevius sur une autre Skoda Fabia et jusqu’à la fin de la première boucle, avec 20 secondes de bonus. Adrian Fernemont, 3e vendredi, est cependant passé aux commandes dans la 2e boucle samedi pour résister ensuite aux assauts de Princen.

Michael Albert (Ford Fiesta R5) a pris la 3e place du Rallye. Patrick Snijers (Porsche 997 GT3) conserve encore de beau reste alors qu’il fêtera ses 60 ans cette année. Il a terminé 5e à Spa. Adrian Fernemont, 29 ans, avec Samule Maillen, remporte le premier rallye de sa carrière.

Kris Princen, dominateur vendredi, avait frappé fort dans la Clémentine, sur terre, lors de la première boucle samedi. Ce fut plus compliqué donc dans la deuxième boucle avec une crevaison qui lui coûtait 46 secondes et le contraignait à laisser passer Adrian Fernemont. Ghislain de Mevius (Skoda Fabia) avait lui aussi crevé perdant lui près de 4 minutes, obligé de changer de roue. Adrian Fernemont a résister aux assauts de Princen ensuite pour l’emporter avec 5.2 secondes d’avance.

Déjà à la peine vendredi, Cédric Cherain, qui roulait sur Ford Fiesta R5 car sa Skoda Fabia R5 a subi, déjà, de gros dégâts au Haspengouw, est sorti de la route dans la première boucle samedi, de même que Guillaume de Mevius (Peugeot 208 T16) sorti dans le premier passage de la Clementine. Les deux pilotes étaient contraints à l’abandon et Cédric Cherain voit déjà ses ambitions pour le titre fortement revues à la baisse.

Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5), le tenant du titre, n’avait pas inscrit ce Rallye de Spa à son programme. Les six meilleurs résultats rentrent en ligne de compte pour le titre national. Le prochain rendez-vous est fixé à Tielt avec le TAC Rallye le 7 avril.

Source: Belga