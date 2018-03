Le Mind Mapping, pour mieux prendre note et mémoriser

Des difficultés à faire le tri dans vos idées, à préparer une réunion, à mémoriser un chapitre ou encore à faire réviser votre enfant? Le Mind Mapping pourrait bien être la solution à tous vos problèmes!

Le Mind Mapping (ou «carte mentale») est une méthode de prise de note mise au point par Tony Buzan dans les années 70. Et depuis, si elle n’a pas encore rejoint le rang des «bonnes pratiques» dans les salles de classe, elle a tout de même convaincu pas mal de gens.

La méthode nous propose de présenter les informations d’une autre façon que lors de la prise de note classique apprise en classe. Selon ses adeptes, elle permet de mieux associer les informations, suscite la créativité et améliore la mémorisation. «Les enfants en difficulté scolaires ont parfois du mal à mémoriser leur cours. L’utilisation d’une mind map active beaucoup plus le cerveau droit que le cerveau gauche, ce qui favorise la mémorisation», avance Jean-Louis Dupont, formateur certifié en Mind Mapping, et gérant de la société Métamorphoses, active dans le coaching.

Comment ça marche?

Au lieu d’une prise de note classique où l’on note un maximum d’informations, le Mind Mapping prône une prise de note radiale, qui se présente sous la forme de rayons d’une roue de vélo. Au centre de notre feuille blanche, on note l’idée principale, et puis, on utilise ces rayons pour noter les sous idées. Ainsi de suite jusqu’à avoir fait le tour de la question.

À cette prise de note radiale, il faut rajouter un élément tout aussi essentiel: le code couleur. Chaque branche a une couleur différente. Tant qu’on est dans la même branche, on utilise la même couleur. Au final, le mélange des rayons et des couleurs allège la tâche cognitive du cerveau. «Quand vous regardez un document, votre cerveau analyse la présentation et donne ensuite du sens au contenu. Grâce au Mind Mapping, l’essentiel de notre capacité de traitement de l’information est destiné à comprendre le contenu, et non pas comprendre ce qui va avec quoi», détaille Jean-Louis Dupont.

Trois domaines d’application

Le Mind Mapping ne se cantonne pas au domaine scolaire. En entreprise et sur le plan personnel, la méthode peut aussi porter ses fruits.

«Préparer une présentation, un plan de projet ou une réunion, font partie des choses qu’une mind map facilite», explique Jean-Louis Dupont, dont les formations s’adressent surtout aux employés. «Mais on peut aussi simplement tenir une ‘to do list’ sous cette forme, ou encore écrire un compte-rendu de réunion ou de séminaire auxquels tous les collègues n’ont pas pu assister.»

Sur le plan personnel, la méthode peut aider des personnes chez qui les idées fusent et qui peuvent avoir du mal à mettre de l’ordre dans toutes leurs idées. Une mind map permet de prioriser et structurer l’information.