Devenez parrain d’une ruche avec l’asbl belge Terre@Air

Une asbl belge propose aux particuliers et aux entreprises de parrainer des ruches. En contrepartie, elle offre des pots de miel mais aussi des ateliers d’initiation à l’apiculture. Un win win permettant de soutenir l’association qui a pour mission de sensibiliser à l’écologie.

«Les abeilles sont sur Terre depuis 120 millions d’années. Elles ont connu les dinosaures! Elles ont beaucoup à nous apprendre», affirme d’emblée Hubert Gorgemans, conférencier apicole et fondateur de l’asbl Terre@Air. «La vie des abeilles est fascinante, à tel point elle qu’elle constitue un outil d’éducation parfait pour sensibiliser à la protection de la nature», précise-t-il.

Urgente reconnexion à la nature

Pour entretenir le matériel, pour financer le terrain et défrayer les 30 bénévoles que compte l’association, il faut trouver des ressources. «Nous avons eu l’idée de ce parrainage parce qu’on s’est rendu compte que les gens étaient de plus en plus déconnectés de la nature et que la plupart ont une réelle envie de s’y replonger», explique Hubert Gorgemans. Il insiste surtout sur l’inculture des enfants: «avant d’être apiculteur, j’étais éducateur pour enfants et j’organisais des visites de fermes. Certains enfants me disaient que ces chiens étaient très gros en parlant de moutons ou encore me demandaient si les vers de terre mordent! Je ne me moque absolument pas. Au contraire, j’ai plutôt trouvé ça triste et j’ai voulu agir concrètement.» Sa tactique? Éduquer par l’émerveillement, sans culpabiliser. En 2017, plus de 4.000 enfants ont été sensibilisés grâce aux ateliers qu’ils organisent dans les écoles, à l’initiative des parents ou des professeurs.

Intelligence collective et cruauté

L’abeille n’hésite pas à bannir son collègue mâle qui n’a pas su féconder une reine. Une bouche à nourrir en trop! Et si le malheureux refuse, il se fait découper en morceau méthodiquement puis jeter hors de la ruche. Hop! La mort, c’est aussi le sort réservé à celui qui aura réussi à féconder. D’un autre côté, seules les femelles travaillent dans la ruche. Les mâles, eux, se prélassent d’une ruche à l’autre, attendant le passage d’une reine vierge. Les ateliers d’apiculture entre adultes glissent forcément vers un débat anthropomorphique rigolo! Le conférencier apicole sait tenir en haleine les «grands» comme les petits, en racontant le quotidien de la ruche, ultra-organisé, la façon dont la communauté se divise pour créer une seconde colonie, ou encore les substances produites: gelée royale et miel, considérées comme des alicaments (un aliment qui est aussi un médicament).

En famille ou entre collègues

«Pour parrainer une ruche, en tant que particulier, on donne ce que l’on veut, à partir de 50 €», nous explique Hubert Gorgemans. «On reçoit des pots de miel en fonction de l’importance du parrainage et on bénéficie d’une initiation à l’apiculture en famille ou entre amis sur le site de l’asbl à Court-Saint-Etienne. En tant qu’entreprise, le montant minimum est plus conséquent et elle peut recevoir 70 petits pots de miel à offrir à ses employés ou ses clients.» Le bonus, c’est évidemment de recevoir une initiation originale et enrichissante à faire entre collègues. Une initiation à l’apiculture, c’est un «insentive» forcément inoubliable! Et puis si vous voulez aller plus loin, l’asbl organise même une formation de 70 heures de cours pour se lancer véritablement comme apiculteur.