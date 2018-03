Des perles d’architecture à découvrir lors du BANAD Festival

La deuxième édition du Brussels Art nouveau & Art Deco festival (BANAD Festival) aura lieu du 10 au 25 mars dans de multiples lieux bruxellois, dont une dizaine d’adresses inédites.

Elle sera placée sous le signe des perles architecturales cachées et de l’année Victor Horta. Des visites guidées permettront de découvrir une cinquantaine d’intérieurs datant des premières décennies du 20ème siècle. Les parcours guidés auront notamment pour thème «Les Marolles et l’Art nouveau», «Bruxelles 1930 – Art Déco et Modernisme» ou encore «Anderlecht : entre cités jardins et quartiers bourgeois» et «Quand les estaminets racontent l’Art nouveau et l’Art Déco».

Des concerts et autres événements culturels seront organisés tout au long du festival par des partenaires. À Flagey, les visites du bâtiment seront notamment suivies des concerts «Impressions de Pelléas» le 10 mars et «Classical Music Awards» le 14 mars. Le week-end des 17 et 18 mars, un programme dédié aux familles proposera des visites et ateliers pour enfants et une visite guidée en costumes d’époque à la Maison Autrique à Schaerbeek.

Le week-end de clôture mêlera la foire d’objets Art nouveau et Art Déco, le salon des restaurateurs, un concert-spectacle sur la danse japonaise de Nô à la bibliothèque Solvay et une soirée sur le thème des Années folles au jazz-bar l’Archiduc.

