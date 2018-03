WTA Indian Wells – Kirsten Flipkens éliminée au premier tour en double

Associée à la Serbe Nina Stojanovic, Kirsten Flipkens a été éliminée au premier tour du double à Indian Wells, tournoi de tennis sur surface dure doté de 8.648.508 dollars, vendredi. Kirsten Flipkens et Nina Stojanovic ont été battues par la 8e paire tête de série formée par la Slovène Andreja Klepac et l’Espagnole Maria José Martinez Sanchez sur la marque de 6-0, 6-4 en moins d’une heure de jeu (59 minutes).

En double toujours, Elise Mertens, avec sa partenaire néerlandaise Demi Schuurs, s’était qualifiée elle jeudi pour le deuxième tour. Le duo doit affronter en 8es de finale les Espagnoles Lara Arruabarrena et Arantxa Parra Santonja.

En simple, Elise Mertens (N.22), 22e mondiale, 22 ans, est en piste vendredi pour son 2e tour face à la Chinoise Qiang Wang, 26 ans, 55e au classement WTA.

Yanina Wickmayer (WTA 115), 28 ans, issue des qualifications, s’était qualifiée aussi pour le 2e tour où elle doit encore rencontrer l’Australienne Daria Gavrilova (WTA 26), 24 ans.

Alison Van Uytvanck (WTA 50) et Kirsten Flipkens (WTA 69) ont elles été éliminées au premier tour.

Source: Belga