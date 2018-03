WRC – Thierry Neuville 9e du Rallye du Mexique à mi-journée et blessé au bras, Sordo en tête

Tweet on Twitter

Thierry Neuville (Hyundai i20) occupe la 9e place du Rallye du Mexique, 3e des 13 épreuves du championnat du monde WRC, à mi-parcours de la deuxième journée vendredi après 5 spéciales. Son équipier chez Hyundai, l’Espagnol Dani Sordo avait pris la tête avec 16.6 secondes d’avance sur le Britannique Kris Meeke (Citroën C3). Le Français Sébastien Loeb (Citroën C3) était 3e à 17.9

Jeudi, Thierry Neuville s’était montré le plus rapide dans la spéciale d’ouverture. Leader au championnat du monde après sa victoire en Suède, le pilote germanophone devait ouvrir la route, ce qui n’est pas un avantage en soi et il devait concéder du terrain sur ses concurrents. Après 3 ES, Neuville comptait déjà 43 secondes de retard, et juste avant le départ de la 5e spéciale, il a connu un problème technique l’obligeant à rouler la portière ouverte. Le Belge s’est blessé dans l’aventure à son bras gauche.

Thierry Neuville occupe la 9e place à 1:09.7 de Sordo.

Vendredi, une deuxième boucle de 5 spéciales est au programme. Le Rallye du Mexique s’achève dimanche soir aux alentours de 20h30, heures belges.

Source: Belga