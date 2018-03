Tensions avec la Corée du Nord – Trump et Xi d’accord pour le maintien des sanctions contre Pyongyang

La Maison Blanche a assuré vendredi que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping étaient d’accord pour le maintien des sanctions visant la Corée du Nord, au lendemain de l’annonce d’une rencontre prochaine entre M. Trump et Kim Jong Un. « Les deux dirigeants ont salué la perspective d’un dialogue entre les Etats-Unis et la Corée du Nord et se sont engagés à maintenir la pression et les sanctions jusqu’à ce que la Corée du Nord prenne des décisions vers une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible », selon le compte-rendu de leur échange téléphonique diffusé par l’exécutif américain.

source: Belga