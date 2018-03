Serena Williams gagne son premier match en compétition depuis 14 mois

L’Américaine Serena Williams a remporté jeudi à Indian Wells (Californie) son premier match après 14 mois d’absence sur le circuit féminin de tennis (WTA). L’ancienne N.1 mondiale, devenue mère pour la première fois en septembre dernier, a dominé la Kazakhe Zarina Diyas, 53e au classement WTA, 7-5, 6-3. Serena Williams, qui ne figure plus au classement mondial, n’avait plus joué depuis 404 jours et sa victoire à l’Open d’Australie en 2017. « J’étais un peu rouillée, mais c’était génial d’être de retour », a confié la Californienne âgée de 36 ans, après être restée 93 minutes sur le court. « Ça fait plus d’un an et un enfant plus tard que je n’ai pas joué… Je dois rentrer à la maison la retrouver maintenant », a-t-elle ajouté.

« Ce n’était vraiment pas facile. J’ai joué (Diyas) plusieurs fois auparavant et nous avons toujours eu des sets serrés. Je suis un peu rouillée, mais ça n’a pas d’importance. Je suis juste ici pour essayer de faire de mon mieux. »

« J’essaie juste d’être calme et de ne pas me mettre trop de stress, de pression ou d’attente. Et c’est vraiment une des rares fois où je peux faire ça. Je sais que je ne serai pas là où je voudrais être lors des premiers matchs. Il faut du temps pour revenir. »

Source: Belga