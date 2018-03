Le magistrat honoraire Marc Bossuyt présidera la commission Rapatriements

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La commission chargée de réfléchir aux conditions de rapatriements de personnes étrangères ayant fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire, dont la mise en place avait été annoncée par le Premier ministre Charles Michel à la suite du rapport du commissariat général aux réfugiés (CGRA) sur l’expulsion controversée de Soudanais, sera présidée par le magistrat honoraire Marc Bossuyt, écrit vendredi Het Laatste Nieuws. La commission est installée ce vendredi pour une période de deux ans au moins. Un rapport intermédiaire est attendu dans un an. Marc Bossuyt a été juge international, commissaire général aux réfugiés; il a présidé la Cour constitutionnelle. Le secrétaire à l’Asile et à la Migration Theo Francken l’a qualifié d' »expert absolu ». A ses côtés siègeront le patron de l’Office des étrangers Freddy Roosemont, son homologue au CGRA Dirk Van de Bulck, le patron de Fedasil, la hiérarchie des services de police et des représentants du secteur aéronautique.

Source: Belga