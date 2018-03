Le Beerschot Wilrijk proche d’une nouvelle montée avant le retour au Cercle de Bruges

Le Beerschot Wilrijk tentera de rejoindre l’élite du football belge, samedi au Cercle de Bruges (20h). Après sa victoire 1-0 au match aller de cette finale de Proximus League, le club anversois est à l’aube d’une nouvelle montée, la cinquième de rang. Le vaincu se consolera avec une participation en play-offs 2 avec Oud-Heverlee Louvain, le Lierse et neuf formations de D1A. Le match aller, joué dans un Kiel chauffé à blanc, a vu Fessou Placca marquer l’unique but de la rencontre. L’équipe de Marc Brys, réduite à 10 après l’exclusion d’Alexander Maes à l’heure de jeu, a plié mais n’a pas rompu devant les Brugeois. Pion important du milieu de terrain des ‘Kielse Ratten’, Maes est suspendu pour le match au Jan Breydel.

Une nouvelle promotion serait tout à fait historique pour le club anversois. Depuis 2013 et la faillite du Beerschot, le club, désormais appelé Beerschot Wilrijk, n’a jamais cessé de gravir les échelons. Parti de première provinciale, il est aujourd’hui aux portes de la D1A.

Cependant, les Anversois devront faire face à des Brugeois en forme. En effet, la phalange de Franky Vercauteren a remporté le second tour et n’avait plus connu la défaite depuis le 17 novembre 2017. Le Cercle, club satellite de l’AS Monaco, semble armé pour revendiquer la montée. Il pourra en tout cas compter sur l’expérience de son entraîneur et sur plusieurs joueurs prêtés par Monaco, dont le gardien Paul Nardi, auteur de 9 clean sheets en 29 rencontres.

Source: Belga