Convocation de la commission de la Santé de la Chambre lundi après-midi

La présidente Muriel Gerkens (Ecolo) a convoqué la commission de la Santé de la Chambre lundi – à 14h ou 14h15 – sur l’affaire Veviba. Ce sera l’occasion de retracer l’historique de l’affaire depuis les premières plaints en septembre 2016 jusqu’à l’inspection en mars 2018, a-t-elle indiqué à l’agence BELGA. Les ministres de la Santé et de l’Agriculture, Maggie De Block et Denis Ducarme seront présents en commission. Une représentation de l’Afsca est également attendue. Les agréments de Veviba ont été retirés pour un atelier de découpe et un surgélateur industriel situés à Bastogne. Une perquisition menée par un juge d’instruction a révélé des infractions, dont certaines représentent un risque sanitaire.

Source: Belga