Trump accepte de rencontrer Kim Jong Un d’ici fin mai

Le président américain Donald Trump a salué jeudi sur Twitter « les grands progrès » réalisés sur la Corée du Nord, après l’annonce par un haut responsable sud-coréen d’une rencontre historique entre Trump et Kim Jong-Un d’ici fin mai.

« Kim Jong Un a discuté de dénucléarisation avec les représentants sud-coréens, pas seulement d’un gel » des activités nucléaires, a écrit le président américain. « Egalement, pas de tests de missiles de la Corée du Nord pendant cette période », c’est à dire pendant d’éventuelles négociations, a-t-il poursuivi. « De grands progrès ont été réalisés mais les sanctions demeurent jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé. Rencontre prévue! ».

Ouvert à la dénucléarisation et au dialogue

Un responsable américain a précisé qu’aucune lettre du dirigeant nord-coréen n’avait été transmise au locataire de la Maison Blanche mais que son invitation avait été transmise « oralement » par la délégation sud-coréenne venue rendre compte à Washington de son récent voyage à Pyongyang.

Une des principales annonces, au retour de Pyongyang du conseiller national sud-coréen à la Sécurité Chung Eui-yong et du chef du Service du renseignement de Corée du Sud (NIS) Suh Hoon, avait été que le leader nord-coréen s’était dit ouvert à la dénucléarisation, et à un dialogue direct avec les Etats-Unis. Visé par une série de sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies mais aussi américaines, le régime nord-coréen avait jusqu’ici toujours affirmé que le développement de son programme nucléaire n’était tout simplement pas négociable.

« Pression maximale »

Le Japon, qui fait officiellement partie des processus de « pourparlers à six » sur le nucléaire nord-coréen, au point mort depuis 2008, a salué vendredi la perspective de la rencontre Trump-Kim. « J’apprécie hautement ce changement de la part de la Corée du Nord et le fait qu’elle va commencer des discussions fondées sur le principe d’une dénucléarisation », a indiqué le Premier ministre Shinzo Abe dans une déclaration télévisée. Il a ajouté qu’il se rendrait aux Etats-Unis en avril pour discuter avec Donald Trump.

La future rencontre entre ce dernier et le leader nord-coréen, historique, est « le résultat de la coopération entre le Japon et les Etats-Unis et entre le Japon, les Etats-Unis et la Corée du Sud, destinée à maintenir une forte pression de concert avec la communauté internationale », a estimé Shinzo Abe. « Nous continuerons à exercer une pression maximale jusqu’à ce que la Corée du Nord prenne des mesures concrètes vers une dénucléarisation de manière parfaite, vérifiable et irréversible ».