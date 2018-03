Le bonus de plusieurs milliards du patron de Tesla crée la polémique

Tweet on Twitter

Le bonus potentiel de plusieurs milliards de dollars que pourrait toucher à l’avenir Elon Musk continue à susciter la consternation parmi les investisseurs et les conseillers.

Une proposition prévoit que le patron de Tesla reçoive un paquet d’actions d’une valeur de 2,6 milliards de dollars s’il atteint certains objectifs avec le constructeur de voitures électriques.

Une partie des actionnaires ont déjà annoncé qu’ils allaient voter contre cette proposition. Ils estiment cette rétribution excessive et non justifiable. Les partisans, eux, soulignent le succès de Tesla, qui est étroitement lié à la figure de proue et au co-fondateur de l’entreprise qu’est Elon Musk.

L’homme possède déjà environ 20% des actions du constructeur automobile. Deux sociétés de conseil en investissement estiment que le milliardaire n’a pas besoin d’un plus grand actionnariat dans l’entreprise pour rester motivé. Il pourrait devenir, et de loin, le patron d’une entreprise cotée en Bourse le mieux payé au monde s’il atteint tous les objectifs fixés.