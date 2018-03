WTA – Indian Wells – Yanina Wickmayer retrouve l’Australienne Daria Gavrilova au 2e tour

Sur la lancée de ses deux victoires en qualifications, Yanina Wickmayer a assuré, jeudi, sa place pour le 2e tour du tournoi de tennis californien d’Indian Wells. La N.4 belge, 115e mondiale, a éliminé l’invitée américaine de 18 ans Kayla Day (WTA 159). Elle s’est imposée 6-3 et 6-2, en 1h19 de jeu, au premier tour du tableau final de ce tournoi WTA joué en plein air sur surface dure et doté de 8.648.508 dollars. Wickmayer rencontrera au 2e tour l’Australienne d’origine russe Daria Gavrilova qui débute son tournoi à ce stade de la compétition gâce à son classement mondial (WTA 26). Gavrilova avait mené 1-5 face à Elise Mertens au 2e tour du dernier Open d’Australie avant de s’incliner 7-5, 6-3. L’Australienne mène 2-0 dans ses duels face à ‘Wicky’. Sa dernière victoire remonte au 2e tour d’Indian Wells l’an dernier (6-2, 7-6 (7/5)). Il s’agira donc d’une véritable revanche.

Plus tard dans la journée Kirsten Flipkens (WTA 69) débutera son tournoi contre la Russe Ekaterina Makarova (WTA 37). La N.1 belge Elise Mertens (WTA 22) est dispensée de premier tour en tant que tête de série N.22. Elle jouera au 2e tour face à la Chinoise Qiang Wang (WTA 55). Mercredi, Alison Van Uytvanck (WTA 50) a été éliminée au 1er tour par la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 81) 6-0, 2-6 et 6-2.

Source: Belga