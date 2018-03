Soldats américains et israéliens manoeuvrent face à de nouvelles menaces

Les commandants américain et israélien dirigeant d’importantes manoeuvres communes de défense anti-aérienne en Israël ont affirmé jeudi la nécessité de se préparer à des menaces en pleine évolution au Proche-Orient. L’exercice « Juniper Cobra », organisé tous les deux ans, implique environ 2.500 soldats américains et autant d’israéliens, à un moment où Israël s’alarme de la présence grandissante de l’Iran, son ennemi juré, en Syrie et au Liban, ses voisins.

Un F-16 israélien a été abattu le 10 février par la défense anti-aérienne syrienne. Israël a indiqué avoir frappé des « cibles iraniennes » au cours de cet accès de fièvre, première confrontation ouvertement déclarée entre Israël et l’Iran en Syrie depuis le début de la guerre dans ce pays en 2011.

L’Iran et le mouvement armé libanais Hezbollah, autre bête noire d’Israël, aident militairement le régime syrien de Bachar al-Assad dans cette guerre.

Sans préciser les menaces simulées lors des exercices « Juniper Cobra », le général de brigade Zvika Haimovich, chef du commandement de la défense anti-aérienne israélienne, a indiqué que l’exercice reposait sur des « scénarios très complexes » prenant en compte les changements observés dans la région, de la part d’acteurs qui peuvent être ou non des Etats.

Devant des journalistes sur la base aérienne d’Hatzor dans le centre d’Israël, il a souligné l’importance de l’alliance avec les Etats-Unis. « Nous avons un élément supplémentaire dans notre boîte à outils, et c’est la présence du partenaire américain », a-t-il dit.

« Nos plus hauts responsables ont pris l’engagement que nous serions prêts à agir si le gouvernement israélien nous le demandait », a abondé le lieutenant-général Richard Clark, commandant les forces américaines au cours de ces manoeuvres.

source: Belga