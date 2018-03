Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, quitte le PS

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé jeudi sur Cnews qu’il quittait le parti socialiste français, rapportent les médias français. Il a pris cette décision après que le coordinateur national du PS, Rachid Temal, a expliqué qu’il n’y avait « aucun socialiste au gouvernement ». Adhérent au PS depuis 44 ans, Jean-Yves Le Drian a annoncé son départ avec « beaucoup d’émotion, (…) beaucoup de fierté mais aussi de déception ».

Le coordinateur du parti socialiste estimant qu’aucun socialiste ne gouvernait et ayant toujours assuré que les socialistes ayant rejoint le président Emmanuel Macron étaient exclus de fait du parti, M. Le Drian a annoncé jeudi en avoir pris « acte, c’est-à-dire que je me retire du PS ».

Ce départ intervient quelques jours avant l’élection du premier secrétaire du PS, prévue les 15 et 29 mars. Quatre candidats – Stéphane Le Foll, ancien ministre de l’Agriculture de François Hollande, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel – s’affrontent pour reprendre en main le parti français, qui souffre toujours de son lourd échec aux élections présidentielle et législatives de l’an dernier.

Source: Belga