Journée internationale des femmes – Pascale Van Damme (Dell EMC Belux) remporte le prix Wo.Men@Work 2018

Pascale Van Damme, Managing Director de Dell EMC Belgium & Luxembourg, a été désignée jeudi soir lauréate des Wo.Men@Work Award 2018. Le prix récompense son engagement pour plus de mixité hommes-femmes à tous les niveaux hiérarchiques dans le secteur des technologies de l’information (IT). Dans son combat pour l’égalité des sexes, Pascale Van Damme a instauré depuis 2004, année de ses débuts chez EMC Belux, de nombreuses mesures efficaces dont l’objectif était d’impliquer les hommes comme les femmes dans un changement de culture d’entreprise. À côté des indicateurs de performance, elle a donc valorisé la diversité et a appliqué la tolérance zéro envers les comportements d’intimidation sexuelle. Elle a également garanti l’égalité des salaires entre travailleurs et travailleuses.

« Je me suis heurtée à des résistances internes, bien sûr, mais la persévérance paie », affirme la gagnante du prix. « Grâce à quelques exemples couronnés de succès, je suis certaine de convaincre mes collègues. C’est très satisfaisant de pouvoir témoigner du fait que ces mesures augmentent déjà la productivité des équipes. »

En tant que présidente d’Agoria digital industries, Pascale Van Damme a également commandé une étude sur la position des femmes dans le secteur IT. Les femmes y sont encore souvent largement sous-représentées. « En insistant sur l’impact positif des technologies sur la société et l’environnement, les talents féminins seront plus nombreux à se tourner vers ce secteur », assure Mme Van Damme.

Cette dernière devient donc la nouvelle ambassadrice de l’égalité des sexes en entreprise, devant les deux autres nominées, Laura Ahto (Bank of New York Mellon) et Daniël De Clerck (BNP Paribas Fortis).

Source: Belga