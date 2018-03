Guggenheim contre Guggenheim: les descendants définitivement déboutés face à la Fondation

Les descendants de Peggy Guggenheim (1898-1979) ont été définitivement déboutés mercredi de leur action devant la justice française contre la Fondation Solomon Guggenheim, qui administre à Venise la collection de leur ancêtre, selon une décision consultée jeudi par l’AFP. La Cour de cassation, plus haute juridiction française, a rejeté mercredi le pourvoi de la branche française de la famille, déboutée par la cour d’appel de Paris en septembre 2015.

Sandro Rumney, Nicolas Hélion et leurs enfants reprochaient à la fondation américaine de ne pas respecter les volontés de Peggy Guggenheim, riche héritière excentrique et grande mécène, qui avait installé sa collection d’art moderne dans un palais vénitien après la Seconde Guerre mondiale.

Ils demandaient notamment la remise en état intégrale de la collection et du jardin et la suppression de toutes mentions relatives à d’autres collectionneurs (Schulhof, Mattioli, Nasher) ajoutées ces dernières années après des donations d’oeuvres.

En première instance comme en appel, la justice ne leur avait pas donné gain de cause, les condamnant à verser à la fondation 30.000 euros pour les frais de justice.

Les Rumney s’étaient pourvus en cassation, estimant notamment que la cour d’appel n’avait pas répondu à l’un de leurs principaux arguments, à savoir que la collection telle qu’imaginée par Peggy Guggenheim représentait selon eux une oeuvre de l’esprit.

La Cour de cassation, qui juge la bonne application du droit, a estimé que leurs griefs contre la décision d’appel n’était pas fondés.

Le litige portait sur la présentation des 326 oeuvres – Picasso, Braque, Miro, Matisse, Dali, Duchamp, Max Ernst, Rothko, ou encore Jackson Pollock – léguées, ainsi que le palais vénitien, par la richissime héritière à la fondation créée par son oncle.

Orpheline à 13 ans d’un père magnat de la métallurgie disparu sur le Titanic, elle était venue vivre à Paris dans les années 1920, fréquentant et achetant les oeuvres d’artistes d’avant-garde. Installée par la suite à Londres, New York puis Venise, elle n’avait jamais cessé de collectionner.

La Fondation a salué la décision de la Cour de cassation, « satisfaite que ces poursuites et appels sans objet soient désormais terminés ». « La Fondation est fière de réaliser fidèlement les souhaits de Peggy Guggenheim depuis près de quarante ans, en préservant sa collection et en l’exposant au Palais Venier dei Leoni. (…) La collection Peggy Guggenheim est aujourd’hui le musée d’art moderne le plus visité d’Italie », a-t-elle ajouté.

source: Belga