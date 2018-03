Fonds libyens – Le Vif rejette le terme de « Fake News » attribué par Didier Reynders à ses révélations

Tweet on Twitter

« Nous rejetons catégoriquement le terme de ‘fake news’ attribué par le vice-Premier ministre Didier Reynders à nos révélations », indique Le Vif dans une réaction envoyée jeudi soir à Belga. Dans un entretien avec l’agence de presse, le ministre des Affaires étrangères a qualifié de « fake news » l’information publiée dans la matinée par l’hebdomadaire selon laquelle 10 milliards d’euros de fonds libyens gelés à Bruxelles ont disparu sans explication. « Le Vif/L’Express se réjouit que le ministre des Affaires étrangères ait enfin daigné répondre sur ce dossier. Mais il aurait préféré que ce soit dans ses colonnes, ce jeudi. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir sollicité les services de Didier Reynders, mais ils nous ont systématiquement renvoyé auprès de leurs collègues des Finances », affirme le magazine. « Or, le SPF Finances, que nous avons interrogé vendredi 2 mars sur les 10 milliards « évaporés » n’a jamais démenti ce fait. Il nous a simplement répondu que la Trésorerie n’avait autorisé aucun dégel, sans autre précision ».

« Qui donc, dès lors, communique de fausses informations ? Et à qui ? Le parquet, au Vif/L’Express ? La banque Euroclear, au parquet (et donc au juge d’instruction) ? Les Finances, à Didier Reynders ? Didier Reynders, à Belga ? « , s’interroge Le Vif.

« Nous rejetons catégoriquement le terme de « fake news » attribué par le vice-Premier ministre à nos révélations », conclut l’hebdomadaire.

