Euroligue: Ann Wauters, qualifiée pour le Final 4, a effectué sa rentrée mercredi

Ann Wauters a effectué sa rentrée en compétition lors de la deuxième manche des quarts de finale de l’Euroligue féminine de basket entre Bourges et son équipe de Yakin Dogü, mercredi en France. Ann Wauters est montée en seconde période pour jouer 6 minutes et inscrire 4 points (1/1 à 2pts, et 2/2 aux lancers) pour 1 rebond, 1 assist et une perte de balle. C’est sa première apparition cette année civile pour son équipe turque, qualifiée pour le Final Four du 20 au 22 avril.

L’intérieure flandrienne, 36 ans, avait été opérée au ménisque fin décembre et avait manqué notamment les deux rencontres de qualifications des Belgian Cats en vue de l’Euro 2019 en Tchéquie (défaite 53-48) et face à la Suisse (victoire 98-59) le mois dernier.

Yakin Dogü s’est imposé 66-85 à Bourges mercredi après avoir déjà remporté le premier match à Istanbul 83 à 67 la semaine dernière en quarts de finale (best-of-3).

Yakin Dogü est qualifié pour la finale à 4, tout comme les Russes d’Ekaterinbourg avec Emma Meesseman et du Dynamo Koursk, le champion en titre.

Auteur d’un double-double, Emma Meesseman, 24 ans, a été mercredi la meilleure marqueuse du match gagné 54-73 à Prague avec 17 points (8/11 à 2pts, 0/2 à 3pts, 1/1 au lancers) et 11 rebonds en 29 minutes de jeu. Ekaterinbourg l’avait déjà emporté lors du premier match (97-70) en Russie.

Les Hongroises de Sopron et les Turques de Fenerbahce doivent se départager lors d’une belle mercredi prochain.

Source: Belga