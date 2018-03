Droits de douane sur l’acier et l’aluminium – Trump impose des taxes à l’importation sur l’acier et l’aluminium

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Donald Trump va imposer des taxes à l’importation sur l’acier (25%) et l’aluminium (10%), dont seront cependant exemptés « pour l’instant » le Canada et le Mexique, a indiqué jeudi un responsable américain peu avant la signature des documents controversés par le président des Etats-Unis. Ces taxes, qui ravivent le spectre d’une guerre commerciale entre les Etats-Unis et nombre de ses alliés, entreront en vigueur dans « quinze jours », a précisé ce responsable, soulignant que les Etats-Unis étaient ouverts à des discussions pays par pays pour négocier leur éventuelle levée.

Source: Belga