Le président républicain de la Chambre des représentants américaine, Paul Ryan, a publiquement dénoncé jeudi la décision du président Donald Trump d’imposer des taxes sur les importations d’acier et d’aluminium. « Je suis en désaccord avec cette décision et j’en crains les conséquences imprévues », a déclaré Paul Ryan dans un communiqué, tout en saluant l’exemption accordée pour le Canada et le Mexique.

source: Belga