WTA – Indian Wells – Elise Mertens au 2e tour du double dames

Elise Mertens, associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, a rejoint le 2e tour du tableau du double dames dans le tournoi de tennis d’Indian Wells, mercredi en Californie. Elles ont sorti au premier tour de cette épreuve richement dotée de 8.648.508 dollars la paire classée 7e tête de série composée de la Néerlandaise Kiki Bertens et de la Suédoise Johanna Larsson. Le marquoir indiquait 7-6 (7/5) et 6-4 après 1h39 de jeu.

Mertens/Schuurs seront opposées au 2e tour (huitièmes de finale) aux vainqueurs du duel entre les Russes Daria Kasatkina/Anastasia Pavlyuchenkova et les Espagnoles Lara Arruabarrena/Arantxa Parra Santonja.

Elise Mertens (WTA 22), également présente en simple, est dispensée de premier tour en tant que tête de série N.22. Elle jouera au 2e tour face à lauréate de la rencontre entre la Chinoise Qiang Wang (WTA 55) et la Suissesse Timea Bacsinszky.

