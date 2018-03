Papouasie-Nouvelle-Guinée: 25 morts dans une nouvelle secousse sismique

Tweet on Twitter

Au moins 25 personnes sont mortes dans un nouveau séisme, de magnitude 6.7, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, portant le nombre de victimes à plus de 100 depuis le tremblement de terre de la semaine dernière, indiquent mercredi des sources officielles. L’épicentre de ce dernier tremblement de terre se situe à proximité de celui qui a provoqué le séisme de magnitude 7.5 le 25 février, dans les régions de Hela et des Hautes-Terres méridionales, à 600km au sud de la capitale Port Moresby. Le tremblement de terre de la semaine dernière a détruit des immeubles, des villages, des routes et a provoqué des glissements de terrain. L’électricité est par ailleurs toujours coupée dans de nombreuses zones touchées par le séisme.

source: Belga