Les violeurs et les pédophiles récidivent moins que les autres criminels

Les délinquants sexuels se retrouvent moins en prison pour récidive que les autres criminels, rapporte l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC), cité par la VRT dans son journal télévisé mercredi soir. Une enquête a été menée auprès de 14.754 détenus condamnés qui ont été libérés entre 2003 et 2005, afin d’analyser si ces détenus avaient été renvoyés derrière les barreaux un, deux, trois, cinq ou 10 ans plus tard. Parmi cet échantillon, 11% des détenus avaient été condamnés pour des faits à caractère sexuel.

Cette enquête a montré que les délinquants sexuels récidivaient moins que les autres criminels.

Un constat confirmé par les assistants sociaux, qui précisent que les délinquants sexuels peuvent être aidés pour qu’ils ne rechutent pas, grâce à des thérapies et un traitement médicamenteux.

Source: Belga