Deux individus braquent deux pharmacies en province de Liège

Mercredi après-midi, un vol à main armée a eu lieu dans une pharmacie à Flémalle, a indiqué la police de la zone. Les auteurs sont toujours recherchés et suspectés d’avoir commis un autre vol du même genre une heure et demi après les premiers faits. Mercredi, aux alentours de 16h45, deux individus armés de couteaux et portant des masques de carnaval ont fait irruption dans une pharmacie de Flémalle. Ils ont menacé la pharmacienne avant de prendre la fuite avec le contenu de la caisse, encore inconnu. Les suspects sont activement recherchés par la police.

Une heure trente après les faits, un autre vol à main armée s’est produit dans une pharmacie de Saint-Nicolas. L’établissement a également été braqué par deux malfaiteurs armés de couteaux. On ignore encore si les deux affaires sont liées.

