Plus de la moitié des plaintes pour harcèlement classées sans suite

De toutes les plaintes pour harcèlement qui parviennent aux parquets, plus de la moitié (52%) sont classées sans suite, ressort-il de nouveaux chiffres rapportés mercredi par les journaux de Mediahuis.

En 2016, 17.952 plaintes ont été introduites à ce sujet, dont 9.119 ont été classées sans suite par la justice. « Parfois de manière justifiée, mais parfois également pour des raisons incompréhensibles », s’indigne la députée Open Vld Nele Lijnen. « Pour 60 plaintes, on a estimé qu’il n’y avait pas assez de personnel disponible. Dans 223 cas, on a indiqué qu’il y avait d’autres priorités. Interpellant également: dans 725 cas, on n’a pas voulu intervenir, parce que l’affaire se jouait dans la sphère relationnelle. »