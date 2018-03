Un luxueux hôtel de Dubaï offre un séjour dans une suite pour les fans de réseaux sociaux

Tweet on Twitter

L’hôtel Atlantis, The Palm, de Dubaï a inauguré ce qu’il présente comme la « première suite au monde réservée aux fans de réseaux sociaux » accessible sans clé mais avec ses codes Facebook et dotée d’un système de « poke » pour son service en chambre.

Pour fêter son millionième fan sur Facebook, l’hôtel Atlantis, The Palm offre chaque jour un séjour gratuit dans sa toute nouvelle suite interactive à ses nombreux fans sur le réseau social au pouce levé.

De l’écran à la vraie vie

La suite a été entièrement pensée pour séduire les accros aux réseaux sociaux. Tout d’abord, l’expérience commence sur le pas de la porte de la suite, au lieu d’une clé ou d’une carte, les clients n’ont qu’à entrer leur nom d’utilisateur et leur mot de passe Facebook pour accéder à leur chambre.

Les clients disposent ensuite de leur propre majordome, qu’ils peuvent appeler d’un simple « poke » sur Facebook Messenger. De même, un système rappelant celui des interphones permet aux résidents de faire appel au service en chambre via le même système de « poke ».

Une expérience à partager

Partager son expérience unique dans la suite avec ses amis virtuels est aussi un jeu d’enfant grâce à une « Live Chair » installée dans le « Live Lounge » de la suite qui offre le cadre idéal pour des séances de Facebook Live.

On notera par ailleurs que les heureux élus auront accès à leur propre chaîne de fan sur la page Facebook de l’hôtel, sur laquelle ils pourront poster des mises à jour en temps réel de leur séjour à Dubaï.

Majordome Instagram

D’autres hôtels ont tenté ces derniers mois d’attirer les fans de réseaux sociaux, à l’instar de l’hôtel Conrad Maldives Rangali Island qui avait par exemple lancé son service de « majordome Instagram » qui n’était autre qu’un guide local qui emmenait les clients dans les lieux les plus photogéniques de l’île et les aidait à prendre les meilleures photos à poster sur leur réseau social préféré.

L’un des premiers hôtels à avoir compris le pouvoir marketing des réseaux sociaux — notamment Instagram — était le 1888 Hotel de Sydney, en Australie, inauguré en 2013. Dès son ouverture, il proposait des séjours gratuits aux utilisateurs d’Instagram affichant plus de 10.000 followers!

Pour participer au concours de l’hôtel Atlantis de Dubaï, les participants doivent d’abord liker la page Facebook de l’établissement et choisir trois dates préférées de séjour. Les séjours gratuits seront proposés pour deux adultes, et deux enfants âgés de 11 ans ou moins. Plus d’infos sur : https://www.atlantisfansuite.com/.