10 femmes dans le « top 100 » du classement des milliardaires Forbes

Le nouveau classement des milliardaires du magazine économique Forbes, dominé par le fondateur et patron de l’entreprise de vente en ligne Amazon, le quinquagénaire américain Jeff Bezos, comptabilise 2.208 milliardaires de par le monde, un record, écrit le magazine mardi.

Pour la première fois, cette « élite » mondiale comprend une personne de Hongrie et une autre du Zimbabwe. La « fortune » totale de ce groupe, ou sa « valeur », est estimée à 9,1 billions de dollars, une augmentation de 18% par rapport au classement similaire de l’an dernier, écrit le magazine.

4.1 milliards de dollars en moyenne

Les Américains sont les plus nombreux dans ce club sélect, avec 585 milliardaires, note Forbes. Une autre puissance mondiale, la Chine, suit avec 373 représentants. 72 « pays et territoires » y placent une personnalité, dont la Belgique avec notamment l’homme d’affaires hennuyer Albert Frère (281e place). Il ne faut pas aller chercher plus loin que chez nos voisins du sud pour trouver l’Européen le plus fortuné: il s’agit de Bernard Arnault, du groupe de luxe LVMH, quatrième fortune mondiale. La valeur nette moyenne des milliardaires répertoriés par Forbes affiche 4,1 milliards de dollars.

Du côté des femmes

A noter que la femme la plus riche se classe 16e dans ce ranking. Il s’agit de l’Américaine Alice Walton, fille du fondateur du géant américain de la distribution Walmart. Au fil du temps, elle a acquis une collection d’œuvres d’art valant plusieurs centaines de millions de dollars, note Forbes. La sexagénaire a ouvert dans sa ville de Bentonville, en Arkansas, un musée consacré aux œuvres américaines à travers les siècles.

Il n’y a que dix femmes dans le « top 100 », dont trois Européennes: la Française Françoise Bettencourt Meyers (L’Oréal, n.18), l’Allemande Susanne Klatten (BMW, entre autres, n. 32) et la Néerlandaise Charlene de Carvalho-Heineken (Heineken, n. 86). Le plus jeune milliardaire au monde est également une femme, âgée de… 21 ans. Alexandra Andresen, de Norvège, pèse 1,4 milliard de dollars et est la 11e fortune de son pays, honneur partagé avec sa grande sœur, Katharina, d’un an plus âgée.