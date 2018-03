Stoffel Vandoorne victime de deux pannes aux essais de Barcelone, Vettel meilleur chrono

La seconde phase d’essais libres de Formule 1 débutait ce mardi sur le circuit de Catalogne, dans la région de Barcelone. Treize pilotes se sont produits sur la piste. Stoffel Vandoorne, victime d’une panne dans chaque séance de cette cinquième journée des essais hivernaux avec sa McLaren, a terminé avec le douzième chrono. Au volant de sa Ferrari, Sebastian Vettel a réalisé le meilleur chrono (1:20.396) et le plus grand nombre de tours (168) avec des pneus médiums. Stoffel Vandoorne, seul pilote McLaren à se produire mardi, fut le premier à entrer en piste. Au volant de sa nouvelle MCL33, le Courtraisien réalisait un premier tour de 1:24.773 en supertendres avant d’être victime d’une panne électrique. Le pilote belge reprenait finalement la piste juste avant l’apparition du drapeau à damier et terminait la séance matinale avec 7 tours au compteur.

Au retour du drapeau vert, Stoffel Vandoorne améliorait directement son chrono du matin, toujours avec des gommes supertendres. Malheureusement pour le pilote belge, sa McLaren était victime d’un problème hydraulique et s’arrêtait pour la deuxième fois de la journée, cette fois-ci dans le virage N.3, avant d’être ramenée à l’arrière d’une dépanneuse. Stoffel Vandoorne ne ressortait plus des stands et terminait les essais avec un total de 38 tours et un douzième chrono à 1:21.946.

Sebastian Vettel (168 tours) a réalisé le meilleur chrono de ce mardi avec sa Ferrari (médiums) et un temps de 1:20.396. Le pilote allemand devance la Mercedes de Valtteri Bottas (86 tours) et la RedBull de Max Verstappen (127 tours) qui ont réalisé respectivement un chrono de 1:20.596 et de 1:20.649. Lewis Hamilton (88 tours), avec sa Mercedes, échoue au pied du podium (1:20.808) mais le pilote britannique n’a pas participé à la séance matinale.

Stoffel Vandoorne entame sa 2e saison comme titulaire chez McLaren, motorisé cette année par Renault. Une première phase d’essais avait eu lieu la semaine dernière sur ce même circuit de Catalogne, mais dans des conditions météo difficiles. La saison 2018 de F1, riche de 21 Grands Prix, débutera le 25 mars à Melbourne à l’occasion du Grand Prix d’Australie.

Source: Belga