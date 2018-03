Les éditions Lannoo publient un livre de Carles Puigdemont sur la crise en Catalogne

Tweet on Twitter

Les éditions Lannoo publieront, en septembre, en version néerlandaise, un livre écrit par Carles Puigdemont sur la crise en Catalogne. « Je veux prendre le temps d’expliquer calmement le cas catalan dans le contexte européen, afin que les lecteurs européens puissent mieux comprendre ce qu’il se passe », déclare à ce sujet le président destitué de la Catalogne, en exil en Belgique depuis fin octobre. Conçu sous la forme d’un entretien avec le journaliste politique Olivier Mouton, l’ouvrage s’intitule « De Catalaanse crisis. Een kans voor Europa » (« La crise catalane. Une opportunité pour l’Europe »).

« Dans ce livre, Puigdemont explique que l’indépendance de la Catalogne permettrait de créer un ‘nouvel Etat’, un Etat qui appartient aux citoyens », souligne Lannoo dans un communiqué. « En cette période de mondialisation accélérée, Carles Puigdemont plaide pour une plus grande décentralisation. Mais il défend aussi les Etats unis d’Europe. Nous devons sauver de toute urgence notre démocratie. Et si l’Union européenne ne veut pas exploser, elle doit évoluer. Adapter sa façon de travailler. Ecouter la voix de la Catalogne. »



« J’ai trouvé fascinant d’entrer dans la tête d’un combattant indépendantiste convaincu », indique pour sa part Olivier Mouton. « Pour mieux comprendre les choses et contribuer au débat. »

Destitué par Madrid le 27 octobre dernier, après proclamation de l’indépendance par le parlement catalan, Carles Puigdemont, sous le coup d’un mandat d’arrêt pour « rébellion » et « sédition », a récemment fait campagne -avec succès- en demandant la reconstitution du « gouvernement légitime » de la Catalogne. Après avoir déclaré vouloir diriger la région à distance depuis la Belgique, le président destitué a cependant renoncé ces derniers jours à être candidat à sa succession, la justice ayant bloqué sa session d’investiture.

Source: Belga