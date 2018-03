Le port d’Anvers couronné « Organisation publique de l’Année » 2018

Le port d’Anvers a été couronné mardi « Organisation publique de l’Année » 2018, toutes sections confondues, a annoncé l’organisateur de la cinquième édition de ce concours, le bureau de consultance EY. La Ville de Wavre a également été félicitée au niveau local. Avec un budget annuel de 269 millions d’euros et un effectif de 1.577 personnes, le port d’Anvers gère et exploite un des plus grands ports du monde. « La nouvelle instance portuaire Havenhuis symbolise la tradition du port d’Anvers mais également la volonté de renouvellement. Elle est parvenue à opérer un véritable changement de mentalité », a déclaré Bernard Gilliot, président du jury et de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

Le trophée de l' »Organisation publique Fédérale de l’Année » 2018 a été attribué au Service public fédéral Intérieur. « Nous considérons surtout ce prix comme un encouragement pour le SPF à poursuivre sa politique d’innovation et de professionnalisation dans les importants domaines sociétaux dans lesquels il est actif », a souligné le jury pointant le côté pionnier du service dans le domaine de la carte d’identité électronique.

Le même prix, à l’échelle régionale, est allé aux mains du Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen. Le prix de l' »Organisation publique Locale de l’Année » 2018 a, lui, été attribué à la Ville de Wavre. Le jury a souligné que l’instance nourrissait « de beaux projets visant à développer la ville et à la rendre plus attrayante pour ses nouveaux habitants ». Enfin, le Vlaamse Belastingdienst s’est vu décerner le « Sustainability-Award », récompense créée pour souligner l’importance du développement durable.

Le concours organisé en collaboration avec L’Echo/De Tijd et BNP Paribas Fortis, récompense les instances publiques qui se distinguent en matière de stratégie, service à la clientèle, efficacité, développement durable, fiabilité, flexibilité, innovation et partenariat.

Source: Belga