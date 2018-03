Moscou, le cœur battant de la Russie

Metro invite ses lecteurs à participer à un voyage exclusif à Saint-Pétersbourg et Moscou, en collaboration avec Joker. En huit jours, vous ferez la connaissance de la Russie profonde, celle de ses habitants.

Les Russes ne sont pas ces être froids pour lesquels le monde extérieur les fait passer. Dès que vous avez appris à mieux les connaître, vous découvrirez qu’ils sont amicaux et serviables. Participez à notre voyage Metro et faites-vous de nouveaux amis !

Et quand on parle de personnes amicales et serviables, sachez que notre guide dans ce pays inconnu s’appelle Nicole. Guide chevronnée chez Joker, elle s’est déjà rendue à maintes reprises en Russie et elle nous a réservé un programme actif et culturel. Grâce à sa connaissance du Russe, elle nous met en contact avec la population locale.

Une vie urbaine trépidante

Après trois jours à Saint-Pétersbourg, nous prendrons le train de nuit pour Moscou. Et si Saint-Pétersbourg est le Paris de l’Est, Moscou en est assurément le New York. Les visiteurs sont agréablement surpris par le caractère moderne de la ville. On y vit à 100 à l’heure. Nous irons dès lors prendre le pouls de la vie nocturne russe: opéra, cirque, ballet, jazz … le choix est vaste! Bien entendu, nous ne manquerons pas non plus de visiter la fameuse Place Rouge et la Colline des moineaux.

Metro organise ce voyage unique, du 18 au 25 mai 2018, en collaboration avec Joker. Vous trouverez toutes les infos ici.