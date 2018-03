Le co-fondateur de Microsoft retrouve l’épave d’un porte-avion américain de la Seconde Guerre mondiale

Tweet on Twitter

Le milliardaire américain Paul Allen a annoncé avoir retrouvé l’épave du porte-avion américain USS Lexington, coulé en 1942 lors de la bataille de la mer de Corail au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Le co-fondateur de Microsoft a indiqué que le Lexington a été localisé par son navire de recherche, le Petrel, plus de 800 kilomètres à l’est des côtes australiennes. Des vidéos sous-marines postées sur le site internet de Paul Allen montrant l’épave du porte-avions ainsi que plusieurs avions endommagés.

Surnommé « Lady Lex », l’USS Lexington fut l’un des tous premiers porte-avions de l’US Navy. Il a été torpillé par les forces japonaises le 8 mai 1942 lors de la bataille de la mer de Corail. Le navire a été évacué avant d’être coulé par le destroyer USS Phelps. Deux-cents seize membres d’équipage ont été tués dans l’attaque de l’USS Lexington par l’armée nippone et 35 avions ont coulé avec le bateau. « Le Lexington figurait en haut de notre liste car c’était l’un des principaux bateaux perdus lors de la Seconde Guerre mondiale », a explique Robert Kraft, responsable des opérations sous-marine pour Paul Allen. « Nous avons planifié la localisation pendant environ six mois et cela s’est bien déroulé ».

Co-fondateur de Microsoft avec Bill Gates, Paul Allen a par le passé retrouvé plusieurs épaves de ce type, comme le navire de guerre japonais Musashi, plus puissant cuirassé de l’Histoire, ou l’USS Indianapolis, coulé en 1945 faisant plus de 800 morts.