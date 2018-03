Black Mirror aura une cinquième saison

Le géant du streaming américain a confirmé sur Twitter le retour de sa série à succès.

C’est confirmé. L’anthologie de science-fiction « Black Mirror » sera bien de retour pour une cinquième saison sur la plateforme de streaming Netflix. Le géant américain a confirmé par un teaser sur les réseaux sociaux la nouvelle saison de la série dystopique. Une courte vidéo de 17 secondes montrant plusieurs images des épisodes phares de la série suivie d’un message « Be right back » (« de retour prochainement ») a été diffusée sur le compte Twitter de la série.

Une annonce qui met l’eau à la bouche des fans de la série. La date et le nombre d’épisodes restent pour le moment encore inconnus. La dernière saison de « Black Mirror » a été diffusée le 29 décembre dernier sur la plateforme et comportait six épisodes.