Travailler pour la bonne cause : Luka Szmil pour CREE asbl

Luka, vous travaillez pour une bonne cause, qu’y faites-vous ?

Le CREE est une organisation de jeunesse spécialisée pour les enfants et jeunes sourds et malentendants de 0 à 30 ans. Notre asbl organise des séjours, des plaines de jeux, des animations pédagogiques, sportives et socioculturelles, des formations d’animateur et de coordinateur, des formations accélérées à la langue des signes tout public, des projets liés à la petite enfance (les Touptis). Je suis animateur depuis 2 ans et demi. Je suis également responsable d’un groupe d’enfants de 3 à 6 ans dans un projet nommé « Les dimanches à Namur ».

Qu’est-ce qui vous motive ?

Le contact avec les enfants me motive à participer aux différents projets. Après mes études en comptabilité, j’ai participé comme volontaire aux animations. J’aime aider les enfants sourds à s’intégrer, leur apprendre les règles de vie… Le CREE leur apprend à devenir des « jeunes moteurs », on leur explique comment se débrouiller seuls et trouver des solutions.

Votre bonne cause est-elle besoin d’un coup de main ?

Les bénévoles prêts à participer aux activités d’une journée ou aux séjours / plaines de jeux, pratiquant la langue des signes, sont les bienvenus.

