Chouchoutez-vous pendant la Journée internationale des femmes!

Avec tout le stress de la vie quotidienne, il est important de se réserver de temps en temps un moment pour nous… et de se relaxer tout simplement! Tout le monde ne peut pas se payer le luxe d’une journée au spa ou nous n’en avons tout simplement pas le temps. La Journée internationale des femmes est dès lors l’occasion idéale pour vous gâter! Vous trouverez ici nos musts à utiliser pendant votre propre spa chez vous à la maison! Coupez votre GSM et allumez quelques bougies pour vous mettre dans la bonne ambiance. Votre esprit et votre corps vous en seront reconnaissants.

Étape 1: Remplissez votre baignoire d’eau chaude et ajoutez des sels de bain ou des huiles essentielles pour démarrer votre journée de spa relaxante. Le parfum des fleurs est associé à la relaxation et peut vous aider à vous détendre plus vite.

Étape 2: Appliquez un masque sur votre visage avant de vous glisser dans votre bain et rincez-le après 15 minutes de détente. L’application régulière d’un masque améliore la santé de votre peau. Il est important de choisir un masque qui convient à votre type de peau. Par exemple un masque spécial pour peau grasse ou un masque lissant.

Étape 3: Lavez-vous les cheveux avec votre shampoing préféré et appliquez un masque nourrissant pour les chouchouter encore davantage. Il donnera un véritable coup de fouet à votre chevelure et en prendra soin de l’intérieur. L’utilisation régulière d’un masque capillaire est surtout recommandée aux femmes qui ont de longs cheveux.

Étape 4: Massez vos muscles endoloris et profitez-en pour faire un peeling pendant que vous êtes délicieusement plongée dans votre bain. Vous éliminerez de cette façon toutes les cellules de peau mortes. Votre peau retrouvera son éclat et sa douceur et elle ne tirera plus.

Étape 5: Sortez de la baignoire quand vous serez bien détendue, taillez vos ongles au coupe-ongles et appliquez votre vernis préféré. Veillez toujours à ce que la première couche soit bien sèche avant d’appliquer la seconde. Sinon vous aurez des irrégularités!

