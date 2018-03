Serie A – Le championnat d’Italie fermera son mercato avant la 1e journée en 2018-2019

Tweet on Twitter

Dès août 2018, le championnat italien fermera les portes de son mercato le 18 août 2018, la veille de la première journée de Serie A. Il en sera de même pour le mercato hivernal. Giovanni Malago, président du Comité olympique italien (Coni), l’a annoncé lundi. Cette décision n’est pas la première de la sorte en Europe. En effet, la Premier League anglaise avait déjà décidé que se clubs ne pourront plus engager de joueurs dès le jeudi (18h00 heures belges) précédant la reprise du championnat mais auront « toujours la possibilité de vendre des joueurs dans d’autres championnats où le marché des transferts resterait ouvert ».

Dans les autres grands championnats européens, le marché se ferme traditionnellement le 31 août, et même le 1er septembre en Espagne, alors que les championnats ont déjà repris depuis deux, trois ou quatre journées.

En Belgique, les clubs semblent être d’accord avec cette idée de réduire la fenêtre du mercato, mais craignent toutefois que certains joueurs soient encore enclins à quitter un club après la fermeture du marché des transferts belges. Dans ce cas, aucun club belge ne pourrait se renforcer et pallier les départs supposés.

Source: Belga