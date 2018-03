Elio Di Rupo ne sera plus bourgmestre de Mons en 2019

Elio Di Rupo annonce lundi dans Le Soir et les titres Sudpresse qu’il fera campagne à Mons lors des élections communales de 2018 mais pas comme tête de liste. Il ne revendiquera plus l’écharpe de bourgmestre pour un quatrième mandat dans sa ville. Elio Di Rupo demandera lundi à l’Union socialiste communale (USC) de Mons de lui réserver la 45e et dernière place de la liste PS en vue des élections du 14 octobre prochain. Le président du PS « poussera » donc la liste, et confirme dans un entretien cette rumeur persistante.

« J’ai beaucoup réfléchi à cette décision », explique-t-il alors que deux critères ont « guidé » son choix: « Le premier est que je me dois de me concentrer à 200% sur la présidence du PS en vue des élections communales d’octobre, mais aussi en vue des élections générales de mai 2019. Le deuxième est que je dois être cohérent avec moi-même: je tiens comme à la prunelle de mes yeux à une politique intergénérationnelle, qui mêle des adultes aguerris et des jeunes moins expérimentés ».

« La jeune génération doit faire ses preuves et à Mons, Nicolas Martin est le candidat naturel du PS pour me succéder », confirme-t-il encore.

L’actuel premier échevin doit déposer avant ce lundi soir à minuit sa candidature comme tête de liste socialiste pour les élections communales. Un vote des militants est prévu le samedi 24 mars.

Interrogé sur la possibilité de figurer comme tête de liste PS pour les élections européennes 2019, l’intéressé répond que « c’est une possibilité parmi d’autres effectivement, mais pas plus sérieuse qu’une autre ». Il pointe toutefois vers Guy Verhofstadt ou Jean-Luc Dehaene, anciens Premiers ministres qui ont siégé au parlement européen.

Source: Belga