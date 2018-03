Cyprus Cup: la Belgique bat l’Autriche et termine 2e de son groupe

Tweet on Twitter

La Belgique a battu l’Autriche 2-0 dans le 3e match des Red Flames à la Cyprus Cup de football féminin, lundi à Chypre. Jana Coryn a ouvert le score après 35 minutes, et Heleen Jaques a doublé la mise à la 73e. C’est la première victoire dans le tournoi pour les Red Flames. Elles avaient été battues 2-1 par la République tchèque dans leur premier match et avaient ensuite partagé l’enjeu 0-0 face à l’Espagne. Dans l’autre match du groupe B joué lundi, l’Espagne s’est imposée 2-0 face à la République tchèque.

La Belgique termine 2e du groupe avec 4 points derrière l’Espagne (7). Les Red Flames joueront un match de classement mercredi. Ce tournoi international constitue une excellente préparation pour les Flames, qui visent une qualification pour le Mondial 2019 en France.

C’est la troisième fois que la Belgique est engagée dans le prestigieux tournoi chypriote. En 2015, les troupes d’Ives Serneels avaient terminé à la 12e et dernière place mais s’étaient améliorées l’an dernier en prenant la 7e position.

Dans son parcours qualificatif pour le Mondial, la Belgique est deuxième de son groupe après trois victoires en autant de rencontres et voit se profiler deux matches capitaux pour la qualification, contre le Portugal le 6 avril et en Italie, en tête après un 12/12, quatre jours plus tard. Seul le vainqueur du groupe sera qualifié directement alors que les quatre meilleurs seconds devront passer par les barrages.

Source: Belga