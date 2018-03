La police de Bruxelles recrute… des peluches

La zone de police Montgomery, à Bruxelles, a posté une annonce pour le moins surprenante sur sa page Facebook.

Au début de l’année dernière, un policier membre du service intervention de la zone Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Pierre), père deux enfants aujourd’hui adultes, s’est retrouvé avec une montagne de peluches à donner. «Il ne savait pas trop quoi en faire et nous a proposé de les donner aux enfants qui croisent notre route», explique Michael Jonniaux, chef de corps. «J’ai tout de suite trouvé que c’était une bonne idée». La consigne est simple: dès qu’un policier entre en contact avec un enfant, il lui donne une peluche. Peu importe que celui-ci soit victime d’un accident de la route ou de faits de violence. «Tous les enfants y ont droit.»

Au sein de la zone Montgomery, le mot est rapidement passé. C’est seulement la semaine dernière qu’il a été décidé de lancer une annonce publique sur Facebook. «Au départ, on n’en avait parlé qu’à nos policiers. Grâce à ça, on a pu mettre des peluches dans tous nos commissariats», se souvient Michael Jonniaux. Le «Projet peluche» a été mis en avant pour la première fois au village policier, le 21 juillet dernier. «C’était très drôle. Des enfants arrivaient parfois avec cinq ou six nounours et repartaient avec un autre. Vous auriez dû voir leur tête! Ils avaient l’air tellement fiers!».

Une initiative bien perçue

L’appel des policiers sur Facebook a été largement relayé par les internautes. Un succès auquel le chef de corps n’était visiblement pas préparé. «On ne s’attendait pas du tout à ça. Notre page n’est pas celle d’un chanteur célèbre ou d’une grande entreprise, mais notre post a été partagé par 2.000 personnes et en a touché, jusqu’à maintenant, plus 200.000», sourit-il. «Je pense que c’est perçu de manière très positive. D’ailleurs, j’ai vu des commentaires où les gens demandaient pourquoi cela ne se fait pas ailleurs. Mais j’ai entendu que d’autres zones sont intéressées par le projet. Ça ne coûte pas grand-chose et ça peut être d’une grande utilité. Les psychologues et les assistants sociaux confirment que ce geste a une réelle plus-value.»

Si l’idée d’acheter eux-mêmes des peluches a été évoquée, elle est désormais reléguée au placard, vu le succès du projet. «On a voulu garder une connotation sociale et humaine. C’est un projet des citoyens pour les citoyens.» Pour ceux qui voudraient faire don de leurs nounours, la police ne demande qu’une chose: les peluches apportées doivent être propres.