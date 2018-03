Un tigre de Sumatra éventré par des villageois

Des habitants d’un village isolé en Indonésie ont éventré un tigre de Sumatra et l’ont suspendu au plafond d’un hangar après que le félin a attaqué deux villageois qui le suivaient, a indiqué lundi un responsable d’une ONG de défense des animaux.

Les conflits entre animaux et humains sont de plus en plus fréquents dans l’archipel d’Asie du Sud-Est. C’est le cas en particulier dans les zones où des forêts sont détruites pour faire place à des plantations de palmiers à huile, réduisant ainsi l’habitat naturel des animaux se retrouvant confrontés à des humains.