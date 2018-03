Oscars 2018 : Guillermo del Toro triomphe avec « La forme de l’eau »

«La forme de l’eau» a remporté l’Oscar du meilleur film dimanche, la quatrième récompense de la soirée pour cette romance fantastique du réalisateur mexicain Guillermo del Toro, grand favori de la soirée.

Il a devancé «3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance» qui s’est aussi illustré avec l’Oscar de la meilleure actrice attribué à Frances McDormand en mère endeuillée.

Le conte fantastique «La forme de l’eau», à mi-chemin entre thriller et comédie, narre l’histoire d’amour entre deux anti-héros, une femme de ménage muette (Sally Hawkins) et un monstre reptilien dans un laboratoire gouvernemental où il est captif.

Les effets comiques et l’hommage aux comédies musicales de l’âge d’or hollywoodien ont conquis l’Académie des arts et science du cinéma, qui a attribué quatre statuettes à une oeuvre nominées dans 13 catégories.

L’une d’entre elles a été remise au Mexicain Guillermo del Toro pour saluer son talent de réalisateur. Son long-métrage atypique avait déjà été récompensé d’un Lion d’Or à Venise, du Golden Globe du meilleur réalisateur, des prix du Syndicat des réalisateurs d’Hollywood, des producteurs d’Hollywood (PGA). La bande originale du film a valu au compositeur français Alexandre Desplat de décrocher le second Oscar de sa carrière. Les décors de «La forme de l’eau» ont aussi été oscarisés.

A l’heure où les Etats-Unis sont en proie à un délicat débat sur l’immigration, notamment en provenance du voisin mexicain, le réalisateur n’a pas manqué de souligner ses racines durant ses remerciements.

Frances McDormand, meilleure actrice

Son film était talonné dans la course aux Oscars par le long-métrage de Martin McDonagh «3 Billboards, Les panneaux de la vengeance». Il a décroché la statuette de la meilleure actrice dans un rôle principal attribué à Frances McDormand. Elle incarne une mère endeuillée et en colère qui cherche par des moyens incongrus à restaurer la vérité et la justice. Elle a attribué sa récompense à toutes les femmes dans l’industrie du cinéma à Hollywood. Elles ont été invitées à se lever dans un moment d’émotion alors que la soirée était empreinte du mouvement #MeToo, lancé après les révélations d’harcèlements sexuels sur le producteur déchu Harvey Weinstein. «3 Billboards, Les panneaux de la vengeance» a aussi raflé l’Oscar du du meilleur second rôle masculin pour la performance de Sam Rockwel, anti-héros policier raciste et violent.