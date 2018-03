Particules fines: les concentrations de retour sous le seuil d’information en Wallonie

La concentration de PM10 moyenne sur les dernières 24 heures est repassée dimanche matin sous le seuil d’information de 50 µg/m3 en Wallonie, selon les dernières données de la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine). Les niveaux les plus élevés sont constatés au nord d’Anvers et de Gand. La situation s’est particulièrement améliorée au sud du sillon Sambre-et-Meuse, avec des concentrations moyennes de moins de 30 µg/m3. Au nord du sillon et jusqu’au sud de la capitale, les niveaux sont un peu plus élevés mais toujours inférieurs au seuil d’information.

Le nord-est de Bruxelles enregistre des concentrations comprises entre 51 et 60 µg/m3, tandis que la situation se déteriore de plus en plus à mesure que l’on remonte vers la frontière néerlandaise. Des niveaux de 61 à 70 µg/m3 sont relevés horizontalement de Bruges à Dessel, et même de 71 à 80 µg/m3 au nord de Gand jusqu’à Zelzate ainsi que de Berchem au port d’Anvers, Métropole incluse.

Dans les zones concernées par un dépassement, les personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques, les asthmatiques, les personnes âgées et les jeunes enfants sont invités à ne pas réaliser d’exercice physique prolongé.

Source: Belga