Neuf centres de ski ouverts en provinces de Liège et du Luxembourg

Neuf centres de location de ski en provinces de Liège et du Luxembourg sont encore accessibles dimanche. Parmi ceux-ci, seuls deux proposent la pratique du ski alpin: Le Mont des Brumes à Stoumont et la baraque Fraiture en province du Luxembourg. Les fondeurs ont rendez-vous au Signal de Botrange, à la Baraque Michel et au Mont Spinette sur les hauts plateaux des Fagnes. Dans l’Eifel, il faudra prendre la direction d’Elsenborn pour pouvoir skier alors que les pistes de Manderfeld et Loscheimergraben accueilleront les amateurs de poudreuse dans la vallée de l’Our.

Les exploitants du Val de Wanne (Trois-Ponts) annoncent quant à eux l’ouverture de leur piste de luge uniquement et ce jusqu’à complète fonte des neiges.

Une quinzaine de centimètres, compacte et humide, recouvre toujours les Hautes Fagnes et permet une glisse dans des conditions moyennes.

La plupart voire la totalité des centres devraient fermer leurs locations dès dimanche soir, vu le redoux des dernières heures.

Il s’agit du 43e jour de ski en Belgique lors de cette saison 2017-2018, dont 30 consécutifs depuis le 3 février.

