Mondiaux d’athlétisme en salle – Une 20e finale pour les Belgian Tornados, avec une 9e médaille en point de mire

Les Belgian Tornados disputeront ce dimanche à 18h25 HB une 20e finale internationale en dix ans. La course clôturera les Mondiaux indoor de Birmingham. C’est aux Jeux Olympiques de Pékin, en 2008, que les Belges ont découvert le relais dirigé par Jacques Borlée. A l’époque, Kevin et Jonathan Borlée, Cédric Van Branteghem et Arnaud Ghislain s’étaient classés quatrièmes.

Depuis, ils n’ont pas arrêté de collectionner les finales. Euro, Mondiaux, Jeux Olympiques, World Relays, en salle ou en indoor: les Tornados se sont invités à 20 reprises au dernier stade de l’épreuve. Kevin Borlée a disputé toutes les finales.

Leur bilan est pour l’instant de huit médailles: trois d’or (Euro en plein air 2012 et 2016 et Euro indoor 2015), deux d’argent et trois de bronze. Les déceptions n’ont pas manqué, comme les quatrièmes places aux Jeux de Rio (pour 3 centièmes!) ou aux Mondiaux de Londres l’an passé. Mais une telle présence au plus haut niveau reste impressionnante.

A Birmingham, les frères Dylan, Kevin et Jonathan Borlée sont accompagnés par Jonathan Sacoor, 18 ans. Le quatuor a parfaitement négocié le premier tour: série remportée en 3:05.22, le deuxième meilleur chrono jamais réalisé par le relais belge, et deuxième temps total, derrière les Etats-Unis.

De bon augure pour la finale, où les Belges s’élanceront du couloir 5. Mais comme l’a rappelé Jacques Borlée, « demain est un autre jour ». Car en face, les adversaires seront de taille: les Etats-Unis, tenants du titre; Trinidad et Tobago, champion du monde en plein air; la Pologne, championne d’Europe en salle; la Tchéquie du triple champion du monde indoor Pavel Maslak et la Grande-Bretagne, qui évolue à domicile et bénéficiera du soutien de l’Arena de Birmingham.

Source: Belga