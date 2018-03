Mondiaux d’athlétisme en salle – Kevin Borlée est passé « au tout dernier moment » pour offrir le bronze aux Belgian Tornaods

Les Belgian Tornados ont ajouté une neuvième médaille à leur palmarès: le bronze des Mondiaux Indoor de Birmingham, dimanche. Une médaille arrachée dans les derniers mètres par Kevin Borlée. « Je suis passé au tout dernier moment », a souri Kevin Borlée. Parti en quatrième position, le dernier relayeur a dépassé le Trinidadien Lalonde Gordon et l’a devancé… d’un centième. « Je suis parti quatrième. Il fallait refaire le trou sur le Trinidadien. Je n’ai pas voulu le passer trop tôt. La course allait tellement vite », a raconté Kevin. « Il est parti très vite. Je n’avais pas beaucoup de marge. J’ai refait le trou et puis je l’ai passé au tout dernier moment. »

Son frère Dylan s’est élancé en tant que premier relayeur. « Il y avait beaucoup de stress », a confié le plus jeune des Borlée. « Il fallait partir vite, mais en même temps faire attention, il y a eu beaucoup de disqualifications sur 400m. J’étais un peu stressé avec ça, je ne voulais pas qu’on perde par ma faute. Je savais que l’Américain, Fred Kerley, et le Polonais, Karol Zalewski, allaient partir très vite. Mon objectif était de rester troisième derrière eux. J’ai laissé le Trinidadien, Deon Lendore, derrière moi jusqu’à la fin de mon relais. J’ai bien lancé notre équipe. Je suis fier du quatuor. »

Kevin Borlée a disputé toutes les vingt finales auxquelles les Belgian Tornados ont pris part. Le compteur du relais belge affiche à présent trois médailles d’or (Euro en plein air 2012 et 2016 et Euro indoor 2015), deux médailles d’argent (Mondiaux indoor 2010 et Euro indoor 2017) et quatre de bronze (Euro en plein air 2010, Euro en salle 2011, World Relays 2015 et Mondiaux indoor 2018).

