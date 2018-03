Mondiaux d’athlétisme en salle – « Cette fois, c’est nous qui prenons la médaille pour 1/100e », se réjouit Jonathan Borlée

Les Belgian Tornados ont décroché une neuvième médaille dans un grand championnat, dimanche, aux Mondiaux indoor de Birmingham. Le relais 4x400m belge a devancé sur le fil Trinidad et Tobago. « Cette fois, c’est nous qui prenons la médaille pour un centième », a résumé Jonathan Borlée. « Nous ne nous étions pas préparés à cent pourcents pour ce championnat », a rappelé Jonathan Borlée. « Nous étions venus pour nous amuser. Nous avons super bien couru. Nous avons décroché une médaille et battu un record de Belgique (en 3:02.51) », s’est réjoui l’athlète belge.

Jonathan Borlée s’est élancé en tant que deuxième relayeur. « Personnellement, c’était un peu difficile, j’ai été beaucoup gêné par le Trinidadien (Jereem Richards). Mais bon, c’est la course. L’équipe réussit un excellent chrono. C’est de très bon augure pour l’Euro (en plein air, ndlr) de Berlin cet été. »

Cette neuvième médaille est-elle spéciale? « Chaque médaille à sa saveur », estime Jonathan Borlée. « Disons que ces derniers temps, on avait l’habitude d’être quatrième pour quelques centièmes. Cette fois, c’est nous qui prenons la médaille pour un centième! Espérons qu’on continue sur cette voie. »

Le jeune Jonathan Sacoor, 18 ans, disputait sa première grande compétition internationale chez les seniors. Et il repart de Birmingham avec une médaille de bronze. « C’est incroyable », s’est-il exclamé. « J’étais un peu stressé pour ma première à un tel niveau et j’aurais peut-être pu courir un peu mieux. C’était très serré à la fin. Et on termine avec un record national et une médaille! ».

Le compteur des Tornados affiche désormais trois médailles d’or (Euro en plein air 2012 et 2016 et Euro indoor 2015), deux médailles d’argent (Mondiaux indoor 2010 et Euro indoor 2017) et quatre de bronze (Euro en plein air 2010, Euro en salle 2011, World Relays 2015 et Mondiaux indoor 2018).

Source: Belga