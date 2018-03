Mondiaux d’athlétisme en salle – « C’est l’une des plus belles médailles », confie Jacques Borlée

Et de neuf! Les Belgian Tornados, dirigés par Jacques Borlée, ont ajouté une nouvelle médaille, de bronze, à leur collection, dimanche aux Mondiaux indoor de Birmingham. « C’est l’une des plus belles! », confie l’entraîneur du relais belge. La Belgique s’est classée troisième du 4x400m en 3:02.51, nouveau record de Belgique, derrière la Pologne (3:01.77, record du monde) et les Etats-Unis (3:01.97).

« C’est incroyable! La course en elle-même était énorme », a commenté Jacques Borlée. « On bat notre record de Belgique (3:02.87), qui était le record d’Europe. La Pologne bat le record du monde. Les chronos sont incroyables… En plus, on devance Trinidad et Tobago, qui nous avait en quelque sorte éliminés à Portland il y a deux ans lorsque Robin Vanderbemden avait perdu le témoin après un contact avec un Trinidadien. A Rio, on termine quatrième à 3 centièmes des Bahamas. J’ai bien cru qu’on faisait à nouveau quatrième! »

Kevin Borlée a dépassé le quatrième relayeur trinidadien, Lalonde Gordon, dans les tous derniers mètres. « Il a fait un parcours de dingue! », sourit son père. « Tous les quatre ont été grandioses. Ils sont incroyables. »

Selon Jacques Borlée, il y a deux moments-clés dans la course. « Quand Jonathan Sacoor (troisième relayeur) réussit à garder le contact durant son relais et quand Kevin ne perd pas son calme et attend le dernier moment pour attaquer. »

En dix ans, les Tornados ont disputé vingt finales et décroché neuf médailles. « C’est l’une des plus belles en raison de la qualité de la course. Le niveau était effrayant », conclut Jacques Borlée.

Le compteur du relais belge affiche à présent trois médailles d’or (Euro en plein air 2012 et 2016 et Euro indoor 2015), deux médailles d’argent (Mondiaux indoor 2010 et Euro indoor 2017) et quatre de bronze (Euro en plein air 2010, Euro en salle 2011, World Relays 2015 et Mondiaux indoor 2018).

