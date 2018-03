La 52e édition du salon Horecatel inaugurée en présence de plusieurs ministres

La 52e édition du salon Horecatel a été officiellement inaugurée, dimanche soir, au WEX de Marche-en-Famenne en présence de plusieurs ministres. Avant les discours politiques, Gabriel Catania, administrateur-délégué du WEX, qui est aussi en charge de l’organisation de ce plus grand événement dédié au professionnels de l’horeca et de la restauration en Wallonie, a déjà annoncé que cette édition enregistrerait un record.

«Nous accueillons cette année plus de 420 exposants et avons même dû agrandir nos palais avec un chapiteau pour gagner de la place» a-t-il souligné. Le ministre fédéral des classes moyennes, des indépendants, des PME et de l’agriculture, Denis Ducarme a tenu à mettre en valeur des mesures fédérales «bénéfiques pour le secteur» dont les déductions pour investissements passant de 8 à 20 %.

«Le secteur de l’horeca est le 3e pourvoyeur de main d’œuvre», a aussi relevé le ministre fédéral.

Le ministre wallon de l’agriculture, René Collin, a, pour sa part, évoqué diverses ambitions régionales. «Nous avons 750 fromages wallons qui ne demandent qu’à être connus à Bruxelles, notre volonté est de leur faire une réelle place au marché matinal bruxellois», a déclaré René Collin.

Le ministre régional, de retour du salon de l’agriculture de Paris, a réitéré la volonté de promouvoir la viande wallonne. Enfin une autre ambition régionale vise aussi à toucher davantage la restauration de collectivité avec des produits locaux. Le ministre-président wallon, Willy Borsus, a, lui, parlé du secteur horeca comme d’un pilier de l’économie: «Cela représente 21.000 emplois pour un chiffre d’affaires total de 8 milliards», a pointé le ministre-président wallon. Horecatel se tiendra jusqu’à ce mercredi 7 mars. La fréquentation attendue est de 36.000 visiteurs.

Source: Belga